Jill Biden vai destacar "resiliência inspiradora" dos refugiados na viagem à Europa

A primeira-dama dos Estados Unidos quer realçar a "resiliência inspiradora" das famílias de refugiados ucranianos durante a visita à Roménia e Eslováquia esta semana, onde se encontrará ainda com trabalhadores humanitários, militares norte-americanos e funcionários da embaixada.

O gabinete de Jill Biden divulgou no domingo que a primeira-dama irá estar entre 05 e 09 de maio na Europa, onde irá conviver com refugiados ucranianos, a maioria mulheres e crianças.

A Roménia e a Eslováquia acolheram centenas de milhares de ucranianos que estão a fugir da invasão russa ao seu país.

Esta visita de Jill Biden à Ucrânia ocorre após a presidente da Câmara dos Deputados norte-americana, Nancy Pelosi, ter-se reunido no sábado com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Jill Biden realçou esta segunda-feira, durante uma visita ao Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque, que pretende passar o 08 de maio, no domingo, quando é celebrado o Dia das Mães nos Estados Unidos, a homenagear famílias ucranianas deslocadas devido à guerra.

"Como mãe, só posso imaginar a dor que as famílias estão a sentir", apontou a primeira-dama, mãe de três filhos.

"Sei que podemos não compartilhar um idioma, mas espero poder transmitir, de maneiras muito maiores do que palavras, que a resiliência deles me inspira, que eles não são esquecidos e que todos os americanos os apoiam", realçou.

Jill Biden vai reunir-se com soldados norte-americanos na Roménia na sexta-feira e viajará para Bucareste no sábado, onde se encontrará com membros do Governo, da embaixada dos EUA e com professores que trabalham com crianças refugiadas ucranianas, de acordo um comunicado de imprensa do seu gabinete.

Na Eslováquia, no domingo, quando é celebrado o Dia das Mães nos Estados Unidos, Jill Biden viajará para a cidade de Kosice e a vila de Vysne Nemecke para se encontrar com refugiados, trabalhadores humanitários e eslovacos que prestam ajuda humanitária.

A primeira-dama também viajará para Bratislava, onde se encontrará com funcionários do Governo e funcionários da embaixada dos Estados Unidos.

Esta será a segunda viagem da primeira-dama ao estrangeiro, para representar sozinha os Estados Unidos, após a visita a Tóquio para a abertura dos Jogos Olímpicos de 2020 no ano passado.

Quatro dias após o início da invasão russa, Jill Biden utilizou num evento na Casa Branca uma máscara facial com um girassol, flor nacional da Ucrânia.

Depois, convidou a embaixadora ucraniana nos Estados Unidos, Oksana Markarova, para se sentar junto a ela durante o discurso sobre o Estado da União de Joe Biden em março, com a primeira-dama a utilizar um girassol na manga do vestido.

Durante a visita ao museu nova-iorquino a primeira-dama abordou ainda a moda como meio de comunicação, explicando que o uso do girassol foi a forma de garantir que a referência a ela, durante o discurso do chefe de Estado norte-americano, seria o que estava a usar.

"Naquela noite, sentada ao lado da embaixadora ucraniana, sabia que estava a enviar uma mensagem sem dizer uma única palavra: que a Ucrânia estava nos nossos corações e que estávamos com eles", salientou.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de três mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar causou a fuga de mais de 13 milhões de pessoas, das quais mais de 5,5 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.