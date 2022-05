Agência Lusa alvo de novo ataque informático esta quarta-feira

A Agência Lusa voltou a ser alvo de um ataque informático, situação que tem condicionado todo o serviço que a agência noticiosa presta a vários órgãos de comunicação nacionais, incluindo o DIÁRIO. Este é o segundo ataque no espaço de duas semanas.

Depois de alguma instabilidade no acesso à sua página na Internet, a Lusa acabou por confirmar estar em causa um ciberataque.

De acordo com a CNN Portugal, todos os técnicos estão "debruçados sobre o assunto" para tentar resolver o problema.

No comunicado referente ao incidente semelhante de 14 de Maio, o presidente do Conselho de Administração, Joaquim Carreira, explicava que a Lusa estava "a implementar soluções de mitigação", juntamente com os seus parceiros tecnológicos. Ao que parece, o reforço não foi capaz de evitar uma nova investida dos piratas informáticos.