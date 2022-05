Areas contrata 125 pessoas em Portugal

A Areas, que opera em aeroportos, áreas de serviço e estações de comboio em Portugal e Espanha, vai iniciar este mês a contratação de 125 colaboradores em Portugal, anunciou a empresa de 'food & beverage' e 'travel retail'.

Em comunicado, a empresa refere que este recrutamento em Portugal se enquadra na iniciativa 'Uma profissão ao seu gosto', que a Areas lançou a nível global e no âmbito da qual "pretende promover um plano de carreira profissional com perspetivas de longo prazo, com uma elevada componente de flexibilidade e que se adapte à realidade e necessidades de cada colaborador".

A empresa, que conta atualmente com mais de 16.000 colaboradores e 1.900 estabelecimentos em 10 países da Europa, EUA, México e Chile, abriu vagas nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal e nas lojas do seu portfólio localizadas nesses mesmos aeroportos para postos de trabalho nas áreas da cozinha, hotelaria e loja.