Aprovada proposta do PAN sobre transparência do financiamento público a associações

Os deputados aprovaram hoje por unanimidade uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) do PAN sobre transparência do financiamento público a associações e demais entidades de direito privado.

A proposta do PAN foi aprovada com os votos favoráveis de todas as bancadas durante a votação na especialidade da proposta de OE2022 que decorre no parlamento.

"A partir do ano de 2022, o Governo assegura a divulgação pública, com atualização anual, da lista de financiamentos por via de verbas do Orçamento do Estado a associações e a outras entidades de direito privado", estabelece a iniciativa da deputada única do PAN Inês Sousa Real.

Na iniciativa, o PAN sublinha que com a proposta o partido "pretende assegurar a transparência dos financiamentos públicos, financiados por via do Orçamento do Estado, a associações e demais entidades de direito privado, de modo a permitir um maior e mais ágil escrutínio da execução orçamental quer por parte da Assembleia da República, quer por parte da sociedade civil."