Moody's avalia hoje 'rating' de Portugal

A agência de notação financeira Moody's, que avalia atualmente a dívida soberana portuguesa em 'Baa2' com perspetiva estável, deverá pronunciar-se hoje sobre o 'rating' de Portugal.

A agência norte-americana subiu, em 17 de setembro do ano passado, a notação da dívida portuguesa de 'Baa3' para 'Baa2', com perspetiva estável.

Na altura, a Moody's justificou com a expectativa de melhoria do crescimento da economia no longo prazo e a confiança de que a dívida pública iria voltar à trajetória descendente.

Os analistas consultados pela Lusa mostram-se divididos sobre se a agência irá manter ou melhorar a avaliação da dívida soberana portuguesa.

Este ano a Fitch tornou-se, em 06 de maio, a segunda agência de notação financeira a melhorar a perspetiva do 'rating' de Portugal este ano, para positiva, depois de a DBRS o ter feito em fevereiro.

A Moody's deverá voltar a olhar para o 'rating' de Portugal em 18 de novembro.

Já entre as restantes principais agências, a DBRS deverá voltar a pronunciar-se sobre Portugal em 26 de agosto, a S&P em 09 de setembro e a Fitch no dia 28 de outubro.

O 'rating' é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.

Os calendários das agências de 'rating' são, no entanto, meramente indicativos, podendo estas optar por não se pronunciarem nas datas previstas ou avançarem com uma avaliação não calendarizada.