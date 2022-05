BdP aplica 2,8 milhões de euros em coimas por processos de contraordenação no 1.º trimestre

O Banco de Portugal decidiu, no primeiro trimestre, 84 processos de contraordenação tendo aplicado coimas no valor total de 2,861 milhões de euros, dos quais 128 mil estão suspensos de execução.

Segundo a Síntese da actividade sancionatória do Banco de Portugal do primeiro trimestre de 2022, o regulador e supervisor bancário tomou decisões em 84 processos, dos quais 54 respeitam a infrações de natureza comportamental, 13 a infrações às regras em matéria de recirculação de numerário, 11 a infrações de natureza prudencial, quatro a infrações relacionadas com atividade financeira ilícita e dois a infrações a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.

"No contexto das decisões proferidas foram aplicadas coimas que totalizaram 2.861.000,00 euros (dois milhões oitocentos e sessenta e um mil euros), dos quais 128.750,00 euros (cento e vinte e oito mil setecentos e cinquenta euros) suspensos na sua execução", refere o Banco de Portugal.

Ainda no primeiro trimestre de 2022, o Banco de Portugal instaurou 188 processos. Desses, 108 respeitam a infrações de natureza comportamental, 38 respeitam a infrações de natureza prudencial, 24 respeitam a infrações às regras em matéria de recirculação de numerário, oito a infrações às regras relativas ao funcionamento da Central de Responsabilidades de Crédito, seis respeitam a infrações a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e quatro a infrações relacionadas com atividade financeira ilícita.