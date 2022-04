Mas Kebeleza um cabelo aos caracóis!

Agora o KeBeleza em parceria com a DALETE CACHOS, especialista em arquitetura dos cachos, tratamento natural e transição capilar, disponibiliza tratamentos, cores e cortes específicos para cabelo crespo, cacheado e ondulado. Um serviço especialmente criado para todas as clientes que queiram aprender a cuidar dos seus caracóis ou que simplesmente queiram potencializar as ondas do seu cabelo.

Com produtos naturais, a DALETE dá vida aos seus caracóis ou ondas, fazendo com que fiquem mais definidos.

Saiba que a DALETE também disponibiliza todo o acompanhamento necessário, pós-tratamento, ensinando e dando dicas de como pode manter os caracóis no dia-a-dia.

Para mais informações entre em contacto com a DALETE CACHOS através do número de telefone: 960186299.

Saiba que também terá toda a atenção necessária e indispensável para potencializar os seus cachos no KeBeleza, sendo que os atendimentos acontecerão aos sábados.

KeBeleza

Morada: Estrada do Aeroporto 140, Centro Comercial da Cancela, Loja 9, 9060-382 Funchal.

Contacto: 291 645 326

Facebook: https://pt-pt.facebook.com/Kebelezalisos/