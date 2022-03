Von der Leyen garante que UE está "unida e determinada" no apoio a Kiev

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, garantiu hoje que a União Europeia (UE) vai acompanhar "unida e determinada" a Ucrânia e reforçar os laços económicos.

"Estamos nisto juntos", disse Von der Leyen, numa conferência de imprensa em Bucareste, garantindo que a UE vai acompanhar a Ucrânia "com unidade, determinação e solidariedade".

"Antes desta tragédia ter começado, já tínhamos laços económicos muito fortes com a Ucrânia e que iremos reforçar", assegurou.

A líder do executivo comunitário esclareceu ainda que "nas próximas semanas" estará concluída a ligação entre a rede elétrica da Ucrânia e a europeia.

A Roménia está a receber ajuda humanitária de vários Estados-membros, incluindo Portugal, destinada à Ucrânia, esforço que a presidente da Comissão Europeia elogiou.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar com três frentes na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamentos em várias cidades. As autoridades de Kiev contabilizaram, até ao momento, mais de 2.000 civis mortos, incluindo crianças, e, segundo a ONU, os ataques já causaram mais de um milhão de refugiados, que fugiram para a Polónia, Hungria, Moldova e Roménia, entre outros países.

O Presidente russo, Vladimir Putin, justificou a "operação militar especial" na Ucrânia com a necessidade de desmilitarizar o país vizinho, afirmando ser a única maneira de a Rússia se defender e garantindo que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional, e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas para isolar ainda mais Moscovo.