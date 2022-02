Guerra vai ter impacto importante no preço do trigo e do pão

A guerra na Ucrânia vai ter "um impacto importante" no preço do trigo, do qual o país é um exportador relevante, e portanto do pão, avisou sexta-feira a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala.

"Vai haver um impacto importante no preço do trigo e do pão", declarou a dirigente da OMC, durante uma teleconferência organizada pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Institute of International Economic Law.

Isto é "parte das consequências económicas", sublinhou, avançando que "a Ucrânia é um dos maiores exportadores mundiais".

A diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, que também participou no evento, realçou que o impacto económico "vai além da Ucrânia, por três razões".

Especificou que as consequências das sanções impostas pelos ocidentais à Federação Russa, que vêm somar-se ao impacto económico do próprio conflito, "vão traduzir-se principalmente pela (subida dos preços da) energia, bem como pela dos cereais, o que se acrescenta à que tem sido uma preocupação crescente, a inflação, e como a contrariar".

Depois, "em segundo lugar, há implicações para o funcionamento do sistema financeiro de cada vez que há incerteza, e lembremo-nos de que os eventos na Ucrânia seguiram-se a uma grande incerteza na economia internacional", acrescentou.

Esta incerteza, sublinhou a dirigente do FMI, "tem um impacto na confiança nos mercados emergentes e assiste-se também à saída de fundos destes mercados, quando o que se precisa é exatamente o contrário, que tenham mais financiamento".

Por fim, apontou as consequências, a determinar ainda, nos países vizinhos, "porque parte da Ásia central, o Cáucaso, a Moldávia, estão economicamente ligados".

A dirigente do FMI já tinha, na quinta-feira, alertado para "um importante risco económico para a região e o mundo".