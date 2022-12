Consumo de gás natural em Portugal diminuiu 5,7% em Novembro

O consumo de gás natural em Portugal reduziu-se em 5,7% em novembro, para 5.304 gigawatts hora (GWh), face a igual mês do ano anterior, revelou hoje a Adene - Agência para a Energia.

O mercado elétrico, que corresponde ao gás natural consumido nas centrais de ciclo combinado para a produção de eletricidade, foi responsável por 46,6% do consumo, sendo os restantes 53,4% destinados ao mercado convencional, explica a Adene em comunicado.

Além disso, refere que a maioria das importações portuguesas proveio dos Estados Unidos, com uma quota de 62%, seguindo-se a Nigéria (18,5%), Trinidade e Tobago com (11%) e o gás importado através das interligações com Espanha (8,5%).

Em novembro, a Adene destaca uma mudança "muito significativa no mix de importação" de gás natural.

Nesse sentido, acrescenta que quase dois terços do gás foram adquiridos aos Estados Unidos e dá nota do retorno à baixa percentagem do gás importado através das interligações a Espanha (gasodutos).