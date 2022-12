PCP vai propor acesso à água como direito constitucional

O Partido Comunista vai propor que o acesso à água fique consagrado como direito constitucional, revelou hoje o secretário-geral, Paulo Raimundo, apesar de reiterar que o partido é contra uma revisão constitucional.

Paulo Raimundo apresentou hoje pela primeira vez as conclusões do Comité Central, o órgão máximo do partido entre congressos, desde que foi eleito secretário-geral do PCP.

"Consagrar o direito à água como um direito constitucional, que é um aspeto concreto. Talvez não seja o mais significativo, entre naturalmente outras propostas que avançaremos", adiantou Paulo Raimundo, em conferência de imprensa na sede nacional do PCP, quando questionado sobre a revisão Constitucional.

No entanto, líder comunista reiterou que a posição do partido é de que esta revisão da Constituição não era necessária, defendendo que "o conjunto dos democratas e patriotas se concentrem na concretização do texto Constitucional na vida de todos os dias, que é isso que faz falta".