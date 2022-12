Velório de Bento XVI na Basílica de São Pedro do Vaticano na segunda-feira

A capela funerária do Papa Emérito Bento XVI, que morreu hoje, terá lugar a partir de segunda-feira, dia 02 de Janeiro, na Basílica de São Pedro do Vaticano, confirmou hoje a Santa Sé num comunicado.

"O corpo do Papa Emérito estará na Basílica de São Pedro no Vaticano para a despedida dos fiéis", lê-se na declaração do gabinete de imprensa da Santa Sé citado pela agência de notícias EFE.

Bento XVI morreu hoje de manhã às 9.34 horas locais (8.34 GMT), aos 95 anos, no mosteiro Mater Ecclesiae do Vaticano, onde residia desde a sua demissão em 2013.

Joseph Ratzinger nasceu em 1927 e foi Papa entre 2005 e 2013, quando abdicou e passou a ser emérito da diocese de Roma.