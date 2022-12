Preço do calçado vai subir 11% e vendas cair 1% no próximo semestre

Empresários e retalhistas mundiais esperam um aumento médio no preço do calçado de 11%, nos próximos seis meses, acompanhado de uma descida de 1% das vendas, segundo inquérito da associação portuguesa dos industriais de calçado APICCAPS.

Os dados do Business Conditions Survey, inquérito para avaliar as macro tendências do setor, realizado duas vezes por ano pela associação, junto de especialistas de 40 países no âmbito do World Footwear, mostram que os europeus são os que encaram o futuro de forma mais negativa.

Os europeus responderam que vão comprar menos 56 milhões de pares de sapatos em 2023 mas, em compensação, os norte-americanos dizem comprar mais 156,4 milhões de pares.

Cerca de 45% dos inquiridos europeus disseram esperar quebras de consumo moderadas, valor que sobe para os 57% quando contabilizados também os que antecipam fortes quebras.

Em termos globais, e considerando as respostas de todos os continentes, 30% dos inquiridos esperam que 2023 traga quebras moderadas do consumo, entre 1,5% e 5%, enquanto 28% antecipam o contrário, crescimentos moderados do consumo.

Cerca de 11% acreditam que o crescimento será forte (5% a 20%) e 14% que a quebra será de dimensão equivalente.

As respostas ao inquérito registam 16% dos especialistas a apontar para uma estabilização do consumo.