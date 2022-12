Estado de saúde de Pelé piora

O estado de saúde de Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, piorou nas últimas horas e permanecerá no hospital para receber cuidados relacionados com disfunções renal e cardíaca.

Pelé, de 82 anos e para muitos considerado o melhor jogador de futebol de sempre, registou uma "progressão da doença oncológica", de acordo com a equipa médica do Hospital Israelita Albert Einsten, em São Paulo, razão pela qual permanecerá internado.

Pelé deu entrada no hospital em 29 de novembro e encontra-se internado desde então.

Numa publicação nas redes sociais, uma das suas filhas, Kely Nascimento, escreveu que o "Natal em casa foi suspenso.

"Nós decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor a gente ficar por aqui mesmo, com todo esse cuidado que esta nova família Einstein nos dá", detalhou.