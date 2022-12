Espanha vai votar contra candidatura de adesão do Kosovo à União Europeia

Espanha não apoiará a candidatura de adesão à União Europeia (UE) do Kosovo, apresentada na semana passada pela antiga província sérvia, disse hoje o Governo espanhol.

"Espanha não reconhece o Kosovo pelo que votará contra", disse o secretário de Estado espanhol para a UE, Pascual Navarro, em Madrid.

O executivo espanhol "não vai apoiar a candidatura nas atuais circunstâncias", afirmou o secretário de Estado, à entrada para uma comissão no Senado espanhol (câmara alta do parlamento).

Espanha, que lida no seu território com movimentos de separatismo, é um dos cinco países da UE que não reconhece a independência do Kosovo em relação à Sérvia, autoproclamada em 2008.

Os outros países europeus que não reconhecem a independência kosovar são Grécia, Chipre, Roménia e Eslováquia.

Pascual Navarro acrescentou que Espanha tem, porém, "uma atitude construtiva" em relação aos Balcãs Ocidentais e apoia o diálogo entre Pristina e Belgrado e a mediação da UE.

O Kosovo "não é um Estado", mas "é um território com o qual a União Europeia tem um relação", afirmou o secretário de Estado, que lembrou o apoio de Espanha ao acordo de há alguns dias que permitirá aos kosovares viajar sem visto no espaço europeu de livre circulação Schengen.

A independência do Kosovo foi proclamada em 2008, na sequência de uma guerra iniciada com uma rebelião armada em 1997 que provocou 13.000 mortos, na maioria albaneses, e motivou uma intervenção militar da NATO contra a Sérvia em 1999, à revelia das Nações Unidas.

O Kosovo independente foi reconhecido por cerca de 100 países, incluindo os Estados Unidos, e a maioria dos Estados-membros da UE.

A Sérvia continua a considerar o Kosovo como parte integrante do seu território e Belgrado beneficia do apoio da Rússia e da China, que à semelhança de dezenas de outros países (incluindo Índia, Brasil ou África do Sul) também não reconheceram a independência do Kosovo.