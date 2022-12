Trump faz "grande anúncio" ao apresentar cartões em que é o herói da América

O ex-presidente norte-americano Donald Trump fez na quinta-feira o "grande anúncio" prometido ao lançar um conjunto de cartas em que ele é o super-herói que "a América precisa", ao estilo das que existem para o basebol.

É "como um cartão de basebol", mas "muito mais emocionante" e por 99 dólares (cerca de 93 euros) a peça, indicou Donald Trump na Truth Social, a rede social que criou após ser expulso do Twitter.

Esta coleção de "cartões digitais Donald Trump" é baseada num modelo bem conhecido dos fãs do desporto.

Na quarta-feira, o republicano tinha publicado uma mensagem enigmática: "A América precisa de um super-herói. Farei um grande anúncio amanhã".

As vinhetas serão "criações artísticas formidáveis sobre a minha vida e a minha carreira", promete o bilionário republicano, que está a atravessar um período político difícil.

Trump publicou uma imagem que o mostra desenhado como um super-herói musculado à "comics", os icónicos livros de banda desenhada americanos.

A sua figura tem as mãos nas ancas e está num ringue de boxe, com um cinto onde se lê "Trump Champion", tendo a bandeira americana como pano de fundo.

"Apenas 99 dólares cada! Uma grande ideia de prenda de Natal! Despacha-te! Penso que irão muito rapidamente", disse o ex-presidente.

Algumas dos cartões terão prendas, como um jantar na sua luxuosa residência na Florida ou uma hora de golfe com empresário.

O anúncio parece reforçar a ideia de que a campanha de Donald Trump não arrancou realmente como ele esperava.

Embora tenha tido até agora um controlo quase total sobre o Partido Republicano, algumas das figuras de topo começam a criticá-lo publicamente por ter levado os candidatos demasiado longe nas eleições intercalares de novembro.

A direita não conseguiu infligir ao Partido Democrata e ao Presidente Joe Biden a bofetada na cara que esperava nesta eleição, que tem a ver com assentos federais no Congresso, bem como com cargos de governador.

Sondagens recentes mostram também que Donald Trump está atualmente atrás do governador da Florida, Ron DeSantis, no coração dos republicanos.

Ron DeSantis, 40 anos, combina uma personalidade austera com posições radicais sobre imigração e questões sociais.