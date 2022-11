Bombeiros buscam desparecidos após deslizamento de terra atingir 10 carros no Brasil

Bombeiros buscam vítimas desaparecidas após um deslizamento de terra causado pela chuva atingir pelo menos dez carros e cinco camiões numa entrada em Guaratuba, cidade localizada no estado brasileiro Paraná, na noite de segunda-feira.

Segundo o portal de notícias brasileiro G1, um corpo já foi resgatado, mas ainda não há informações sobre o número de pessoas desaparecidas.

As buscas chegaram a ser interrompidas durante a madrugada devido à instabilidade do tempo, mas foram retomadas na manhã desta terça-feira.

Pelo menos dois deslizamentos de terra atingiram as faixas da pista na via BR-376.

O governado do Paraná, Ratinho Júnior, informou apenas nas redes sociais que desde a noite de segunda-feira "equipas da defesa civil e bombeiros estão no local ajudando no resgate às ocorrências da BR-376".

A comunicação do governo regional do Paraná informou que as forças de segurança e salvamento do estado falarão sobre o atendimento às vítimas do deslizamento e apresentarão um balanço das ações em andamento no final da manhã.