TAP cancela 360 voos a 8 e 9 de Dezembro com impacto de 8 milhões de euros na receita

A TAP vai cancelar 360 voos em 08 e 09 de dezembro, dias da greve de tripulantes de cabine, afetando cerca de 50.000 passageiros e uma perda de oito milhões de euros em receitas, anunciou hoje a presidente executiva.

"[O sindicato] decidiu manter a assembleia no dia 06 de dezembro, dois dias antes da greve. [...] Qualquer que seja a decisão do sindicato, e por causa da dimensão da TAP, será tarde para fazer algo devidamente organizado. Por isso tomámos a decisão de cancelar 360 voos, nos dias 08 e 09 de dezembro", disse a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, em conferência de imprensa, na sede da companhia aérea.

A responsável disse que a decisão não tinha sido "fácil", mas permitirá à companhia trabalhar com parceiros para encontrar alternativas para os clientes que tinham voos marcados para os dias de greve.

"Esta é a única solução que permite mitigar os inconvenientes causados aos clientes da TAP, pois infelizmente a definição de serviços mínimos pode ser feita até três dias antes do início da greve", realçou ainda.

Questionada se acredita que o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) cancele a greve, depois da assembleia-geral de dia 06, a responsável disse que "neste momento" pensa que não.

A companhia aérea adiantou ainda que a greve terá um impacto de cerca de oito milhões de euros de receitas perdidas.

A TAP referiu também que os voos para os dias da greve estavam com uma taxa de ocupação dos aviões ('load factor') de 60%, em média, e que vai perder metade da capacidade naqueles dois dias.

A companhia aérea tinha já informado os clientes que podiam alterar as datas dos voos marcados para 08 e 09 de dezembro, sem qualquer penalização, e adiantou que 25% dos passageiros já fizeram a mudança.

"Tivemos uma boa reunião com o SNPVAC, havia a possibilidade de eles fazerem uma reunião para evitar a greve e decidiram não fazer e manter assembleia no dia 06 de dezembro", apontou Christine Ourmières-Widener.

A responsável considerou ainda que a proposta que a empresa pôs em cima da mesa, para negociar o novo acordo de empresa com o SNPVAC era "boa", "respondia à maioria das questões" do sindicato e era "financeiramente positiva para eles".

"A minha esperança é que arranjemos tempos para nos sentarmos a discutir o novo acordo, porque é o que precisamos e achamos também que os tripulantes de cabine precisam de um novo acordo mais moderno do que o que temos hoje", afirmou a presidente executiva da transportadora aérea.

Apesar do impacto da greve, a TAP acredita que vai alcançar os resultados desejados no final do ano e melhorar o desempenho financeiro do grupo.

Os tripulantes da TAP vão avançar com uma greve nos dias 08 e 09 de dezembro, convocada pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), apontando como motivos o "descontentamento, revolta e mal-estar" entre os trabalhadores.

A TAP e os sindicatos encontram-se em negociações para a revisão do Acordo de Empresa (AE), no âmbito do plano de reestruturação.

A TAP propõe cortes nos salários e flexibilização de horários, entre outras medidas.

Descontentes, os tripulantes da TAP, em assembleia-geral de emergência do SNPVAC, em 03 de novembro, decidiram avançar com uma greve nos dias 08 e 09 de dezembro, bem como "recusar liminarmente a proposta de novo acordo de empresa (AE)" apresentada pela companhia aérea, que consideram "absolutamente inaceitável e manifestamente redutora".

Os tripulantes querem que o atual acordo de empresa seja o ponto de partida e base para qualquer negociação futura.