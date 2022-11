Acidente com autocarro faz 12 mortos perto de estância egípcia de Hourghada

Doze pessoas morreram hoje quando o seu autocarro colidiu com um camião perto da estância egípcia oriental de Hourghada, disse o Ministério da Saúde.

Este é o segundo acidente mortal em menos de 10 dias no Egipto. Em 12 de novembro, 20 pessoas morreram quando os minibus em que seguiam foram derrubados num canal no Delta do Nilo, no norte do país.

Hoje "12 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas e foram transportadas para hospitais próximos", diz a declaração.

O Ministério Público abriu uma investigação sobre as causas e circunstâncias do acidente na estrada que liga as cidades de Ras Gharib e Hourghada no Mar Vermelho, disse à AFP uma fonte judicial.

Os acidentes de trânsito são comuns no Egipto, onde as estradas têm pouca manutenção e as leis de trânsito não são muitas vezes respeitadas.

Oficialmente, 7.000 pessoas morreram em acidentes de viação em 2021 no país mais populoso do mundo árabe, com 104 milhões de habitantes.