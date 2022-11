Mais de 4.100 diabéticos tipo 1 estão em tratamento com bombas de insulina

No Dia Nacional da Diabetes, que hoje se assinala, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) revela que mais de 4.100 pessoas com diabetes tipo 1 (DM1) estão em tratamento com bombas de insulina, quase metade (47%) das quais são crianças.

Segundo o registo do Programa Nacional da Diabetes (PND) da DGS, estes tratamentos triplicaram desde 2015, ano em que 1.313 pessoas tinham bombas de insulina.

Os dados revelados hoje demonstram um aumento do acesso a estes dispositivos, associados a um melhor controlo da doença, menos complicações e melhor qualidade de vida.

No comunicado da DGS, podemos ler que "desde 2020 que todas as pessoas com indicação passaram a ter acesso ao tratamento com bombas de insulina. A inclusão das bombas híbridas e adesivas no programa de tratamento com bombas de insulina da DGS tem sido trabalhada pelo PND desde 2019, tendo o Ministério da Saúde (MS) autorizado a inclusão destes novos dispositivos nas aquisições de 2022.".

O mesmo documento revela que "o PND considera que, para além das crianças e jovens com DM1, todas as pessoas com Diabetes tipo 1 e indicação clínica devem ter acesso aos dispositivos híbridos, independentemente da idade, prevendo-se o alargamento da cobertura já em 2023. É neste âmbito que o MS assinou hoje um despacho, que será publicado esta semana, e que visa criar um grupo de trabalho para actualizar a estratégia de acesso ao tratamento com estes dispositivos. O grupo será coordenado pela DGS.".

Na Madeira, conforme revela Silvestre Abreu, director do Serviço de Endocrinologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, em entrevista ao DIÁRIO, existem cerca de 32 mil pessoas com diabetes, no escalão etário dos 20 aos 79 anos. Ainda assim, o médico nota que a prevalência da doença na Madeira é de 12,8%, um pouco inferior à nacional (13,6%). Leia a entrevista na íntegra na edição impressa desta segunda-feira.