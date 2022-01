PJ deteve em Moncorvo homem de 73 anos suspeito de abuso sexual de crianças

A Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real procedeu à identificação e detenção de um homem, de 73 anos, em Moncorvo pela presumível autoria dos crimes de rapto, coação sexual e abuso sexual de crianças, foi hoje divulgado.

A PJ indica em comunicado que "os factos ocorreram no período compreendido entre os anos de 2019 e 2020, durante a época do verão, numa localidade de Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, sendo vítimas duas crianças atualmente com 11 e 18 anos de idade".

"O arguido abordou as vítimas numa localidade de Torre de Moncorvo, introduziu-as à força ou mediante ardil na sua viatura automóvel e conduziu-as para um local ermo onde abusou sexualmente das mesmas", disse a PJ na mesma nota.

O detido, de 73 anos de idade, aposentado, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.