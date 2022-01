Casa Batlló em Barcelona eleita como Melhor Monumento do Mundo 2021

A Casa Batlló, em Barcelona, edifício emblemático de Antoni Gaudí, foi eleita o 'Melhor Monumento do Mundo 2021' pela plataforma Tiqets, à frente da Torre de Londres, da Catedral de Milão ou do Empire State Building em Nova Iorque.

Entre as escolhas dos utilizadores da plataforma de venda de bilhetes, o Museu Marmottan Monet, em Paris, venceu a categoria 'Melhor Museu', enquanto os Museus do Vaticano conquistaram a distinção como 'Lugar de Maior Destaque'.

Já o Castelo de Windsor, no Reino Unido, venceu a categoria 'Melhor Experiência no Local', as Catacumbas de San Gennaro, em Nápoles, Itália, conquistou o prémio de 'Melhor Atração' e o Paris Montparnasse Top of the City, em Paris, foi escolhido como o 'Lugar Mais Inovador'.

A classificação, elaborada pela plataforma de venda de bilhetes Tiqets, premiou ainda como 'Melhor Tesouro Escondido' o Velázquez Tech Museum, em Madrid, que proporciona uma experiência imersiva na arte através do pintor espanhol Diego Velázquez e da sua obra 'As Meninas'.

Este prémio distingue catedrais, castelos, palácios, monumentos históricos ou icónicos mais valorizados pelos utilizadores da Tiqets.

A Casa Batlló, do modernista Antoni Gaudí (1852-1926), apresenta uma nova proposta museológica, duas novas salas imersivas, com mais de 2.000 metros quadrados: a 'Gaudí Dôme', uma cúpula com mais de 1.000 projeções com o imaginário que inspirou o arquiteto na sua infância e a 'Gaudí Cube', um cubo com painéis LED nos seis lados, único no mundo, e que permite ao visitante viajar para a mente de Gaudí, através do trabalho do artista convidado Refik Anadol.