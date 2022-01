Mais de 200 mil pintainhos abatidos nos Países Baixos para travar surto de gripe aviária

As autoridades dos Países Baixos abateram hoje mais de 200.000 pintainhos em duas quintas atingidas com focos de gripe aviária, num momento em que vários países europeus lutam contra um surto de uma variante altamente contagiosa do vírus.

Cerca de 170.000 pintainhos foram abatidos numa quinta perto de Alkmaar, a norte de Amesterdão, enquanto outras 46.000 aves foram abatidas em Willemstad, no sul do território holandês.

Nos dois casos, "o mais provável é que seja a variante H5, altamente contagiosa", declarou o Ministério da Agricultura holandês num comunicado.

Em outubro, os Países Baixos anunciaram um período de confinamento para as aves.

Na altura, os criadores foram instados a manter as aves no interior das propriedades para conter a propagação da doença.

Até ao momento, pelo menos 20 quintas foram afetadas e centenas de milhares de aves foram abatidas por funcionários da Autoridade Nacional de Segurança Alimentar (NFSA).

Na passada quinta-feira, o Governo francês anunciou que ia abater até 2,5 milhões de aves em quintas do sudoeste do país para tentar conter a expansão de casos de gripe aviária, quando já estavam identificados no território mais de 230 focos da doença.

Outros surtos também foram relatados dentro e fora da Europa, nomeadamente na Bélgica, Reino Unido, República Checa e no Burkina Faso, onde 500.000 aves morreram ou foram abatidas.