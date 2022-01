Jornalista assassinada no México, terceiro repórter morto só em Janeiro

A jornalista Lourdes Maldonado foi assassinada no domingo, o segundo profissional dos 'media' morto numa semana em Tijuana, elevando para três o número homicídios de repórteres no México, só em janeiro.

De acordo com a polícia, Lourdes Maldonado foi baleada quando chegava a casa.

A jornalista integrava o Programa de Proteção de Jornalistas da Baja California, mas a vigilância que lhe foi prestada não era permanente.

A repórter aderiu ao programa por medo de um problema legal que tinha com o antigo governador Jaime Bonilla, do Movimento de Regeneração Nacional.

Em março de 2019, Maldonado assistiu mesmo à conferência diária do Presidente Andrés Manuel López Obrador na Cidade do México, onde denunciou que a sua vida estava em perigo durante o conflito com Bonilla, então senador de licença.

"Também venho aqui para pedir apoio, ajuda e justiça laboral, porque até temo pela minha vida, porque se trata de um processo judicial que tenho com ele há seis anos", disse ao Presidente.

Na quinta-feira, Maldonado tornara pública a sua vitória no processo laboral instaurado contra a empresa Primer Sistema de Noticias, propriedade da ex-governador.

Esta é a segunda jornalista a ser assassinada em Tijuana em 2022, depois do fotojornalista Margarito Martínez, abatido a tiro a 17 de janeiro quando entrava no carro, junto a casa.

A 10 de janeiro, o jornalista José Luis Gamboa Arenas, diretor dos media digitais Inforegio, que trabalhava nas áreas da segurança e política, foi assassinado em Veracruz, um estado no leste do México.

Segundo os Repórteres sem Fronteiras (RSF), pelo menos sete jornalistas foram mortos no México em 2021, tornando-o no país "mais mortífero do mundo para a imprensa".

O México ocupa o 143.º lugar entre 180 países no Índice Mundial de Liberdade de Imprensa de 2021 da RSF.