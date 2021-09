Mais de 7,5 milhões de pessoas com vacinação completa

Mais de 7,5 milhões de portugueses já têm a vacinação completa contra a covid-19 e cerca de 8,6 milhões já receberam pelo menos uma dose da vacina, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o relatório semanal da DGS sobre a vacinação que arrancou a 27 de dezembro de 2020, 73% da população portuguesa já concluíram o seu processo vacinal contra o vírus SARS-CoV-2 e 83% já foram inoculados com a primeira dose.

Por faixas etárias, o maior crescimento em relação à semana anterior registou-se nos jovens entre os 12 e os 17 anos, estando agora vacinados com pelo menos uma dose 461.578 (74%), percentagem que baixa para os 07% no que se refere à vacinação completa.

Em relação ao grupo entre os 18 e 24 anos, 643.324 (82%) também já iniciaram a sua vacinação e 393.499 (50%) já a completaram, indica o relatório.

Segundo os dados da DGS, a quase totalidade dos idosos com 65 ou mais anos -- 99%, mais de 2,3 milhões - tem a vacinação completa, assim como 96% das pessoas entre os 50 e 64 anos (2.079.384).

Relativamente à cobertura vacinal, todas as regiões do país, à exceção do Algarve, que tem 67%, ultrapassaram os 70% de vacinação completa, sendo no Norte onde mais pessoas estão vacinadas (75%).

O Centro e a Madeira registam 74% de vacinação completa, seguindo-se o Alentejo (73%) e Lisboa e Vale do Tejo e os Açores (72%).

Desde o início da vacinação, o país recebeu um total de 17.488.090 vacinas contra a covid-19, tendo sido distribuídas pelos centros de vacinação de Portugal continental e pelas regiões autónomas 15.136.630 doses.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.757 pessoas e foram contabilizados 1.039.492 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.