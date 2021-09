PAN faz hoje primeira 'rentrée' política com foco no mar e alterações climáticas

O PAN realiza hoje a sua primeira 'rentrée' política com uma saída de barco no rio Sado, a partir de Setúbal, e uma conferência digital sobre alterações climáticas, estando previstas intervenções da porta-voz do partido.

Neste início do novo ano político, o partido quer dar destaque "à emergência climática, à perda de biodiversidade e ao papel estratégico dos oceanos".

No final da saída de mar e de rio, durante a manhã, está prevista uma intervenção da porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza, Inês Sousa Real, e declarações à comunicação social, por volta das 13:00.

Para a tarde, pelas 18:00, está marcada uma conferência digital sobre o relatório do Painel Intergovernamental das Alterações Climáticas, que vai contar com intervenções de dois especialistas.

Filipe Duarte Santos é professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável.

Filipe Lisboa é doutorando em alterações climáticas, trabalha na observação da Terra a partir do espaço, com dados de satélite, e candidatou-se a astronauta da Agência Espacial Europeia.

A abertura e o encerramento da conferência ficam a cargo da líder do PAN.