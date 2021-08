Açores com 10 novos casos de infecção e uma morte nas últimas 24 horas

Os Açores registaram, nas últimas 24 horas, 10 novos casos de covid-19, sendo oito em São Miguel e dois na Terceira, e uma morte, de uma mulher de 76 anos, informa hoje a Autoridade de Saúde açoriana.

No seu boletim diário, aquela entidade refere que foi registado um óbito de uma mulher de 76 anos que se "encontrava internada na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada", na ilha de São Miguel.

A mulher, segundo refere o comunicado, "era residente em Ponta Delgada".

Nas últimas 24 horas foram também registadas 67 recuperações nos Açores, de acordo com a Autoridade de Saúde açoriana.

Quanto aos novos casos de covid-19 nos Açores, são resultantes de 754 análises realizadas nos laboratórios de referência da região.

Em São Miguel, "um dos casos resulta de rastreio à chegada a um viajante, não residente", e "os restantes correspondem a transmissão comunitária", segundo o comunicado da Autoridade de Saúde dos Açores.

Na Terceira, "um dos casos resulta do rastreio à chegada a um viajante, residente", e "o outro caso diagnosticado está ligado a uma cadeia de transmissão local primária".

Hoje estão internados nove doentes (menos um do que na segunda-feira), todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, com dois em Unidade de Cuidados Intensivos.

A Autoridade de Saúde açoriana adianta que, nas últimas 24 horas, "foi extinta uma cadeia de transmissão local primária no Faial, mas na Terceira surgiu uma nova cadeia, em Angra do Heroísmo".

Estão agora ativas oito cadeias de transmissão local primária em todo o arquipélago, sendo quatro na Terceira, uma na Graciosa, uma em São Jorge, uma partilhada entre Pico e São Miguel e uma partilhada entre Faial e São Jorge.

Foi ainda "identificado um falso positivo na ilha Terceira, na freguesia das Fontinhas, concelho da Praia da Vitória, deixando por este motivo de constar com ativo".

O arquipélago regista atualmente 189 casos positivos ativos: 158 em São Miguel, 17 na Terceira, quatro no Faial, quatro no Pico, três na Graciosa e três em São Jorge.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 8.690 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 8.291 pessoas e falecido 42.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 30 de agosto corrente, foram vacinadas nos Açores 166.966 pessoas com a primeira dose (70,6%) e 171.510 têm a vacinação completa (72,5%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A covid-19 provocou pelo menos 4.507.823 mortes em todo o mundo, entre mais de 216,98 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.730 pessoas e foram contabilizados 1.036.019 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.