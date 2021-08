Merkel cancela visita a Israel devido a crise no Afeganistão

A chanceler alemã, Angela Merkel, cancelou uma visita a Israel agendada para o próximo fim de semana por causa da situação no Afeganistão, anunciou hoje o Governo alemão.

Merkel deveria partir para Israel no sábado, naquela que seria a sua primeira deslocação ao país desde que Naftali Bennett sucedeu a Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro.

A visita, que estava previsto prolongar-se até segunda-feira, foi cancelada em consulta com Bennett "por causa dos desenvolvimentos em curso no Afeganistão", indicou o gabinete de Merkel em comunicado.

A Alemanha é um dos países que tem estado a retirar apressadamente de Cabul os seus cidadãos e também afegãos que ajudaram as suas tropas durante o destacamento de quase duas décadas no país.

O gabinete de Merkel indicou que a intenção é reagendar a visita da chanceler em data posterior ainda não especificada.

Merkel aproxima-se do fim do seu tempo como chefe do Governo alemão: não é candidata à reeleição nas eleições nacionais do próximo dia 26 de setembro na Alemanha, mas não é ainda claro quando deixará o cargo.

Na Alemanha, o Governo cessante mantém-se em exercício até que um novo executivo tome posse, e formar uma coligação pode ser um processo moroso.