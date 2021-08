Causa Real apela à mobilização social para receber refugiados

A Causa Real lançou hoje um apelo à mobilização da sociedade portuguesa para ajudar a acolher refugiados afegãos, nomeadamente jovens estudantes e mulheres, devido à crise política e social que se vive no Afeganistão.

Num comunicado enviado às redações, a instituição realçou que "em muito breve tempo serão retirados direitos" à população considerados estruturais, tais como o direito à educação, à segurança, ao trabalho, e às liberdades de expressão e religiosa.

"A Causa Real apela à mobilização, envolvimento, apoio das instituições portuguesas, públicas e privadas, bem como de particulares que estejam em condições de receber condignamente refugiados afegãos que connosco trabalharam no terreno e/ou que queiram encontrar em Portugal um lugar onde possam ser respeitados em toda a sua dignidade humana", pode ler-se na nota divulgada, na qual rejeita ainda o "caminho do radicalismo".

Denunciando o fanatismo religioso e o "retrocesso civilizacional", a entidade que coordena a nível nacional o movimento monárquico, presidida por Teresa Côrte-Real, reitera ainda que a abertura aos emigrantes faz parte da "matriz" portuguesa.

"Foi sempre este o caminho português, país de imigrantes e de emigração, que sempre soube respeitar a diferença e será este o momento de demonstrar mais uma vez a tão portuguesa capacidade de acolhimento e integração do outro, independentemente da sua proveniência", acrescentou a líder da Causa Real.

Desde que os talibãs entraram na capital do Afeganistão, Cabul, para tomar o poder, a meio do mês de agosto, milhares de pessoas têm tentado fugir do país.