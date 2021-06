Madeira louva Marcos Freitas e Joana Soares

O Governo Regional decidiu hoje, na Quinta Vigia, louvar dois atletas madeirenses.

Marcos Freitas do Fakel Gazprom (Rússia), depois de conquistar a Medalha de Bronze na modalidade de ténis de mesa, no Campeonato da Europa Individual 2020, e Joana José Ferraz Soares da Associação Desportiva e Cultural do Jardim da Serra, ao sagrar-se campeã nacional absoluta, na modalidade de atletismo, na distância de 3000 metros obstáculos, nos Campeonatos de Portugal Absolutos.