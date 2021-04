Pelo menos 126 mortos e dezenas de desaparecidos devido a tempestade

Pelo menos 126 pessoas morreram em deslizamentos de terras no leste da Indonésia e dezenas continuam desaparecidas, disseram hoje as autoridades num novo balanço, enquanto a chuva continua a cair e a dificultar as buscas.

De acordo com a agência noticiosa norte-americana Associated Press, as autoridades atualizaram um anterior balanço com um total de 119 mortos, mas os números são diferentes conforme as agências, a francesa AFP dá conta de 124 e a espanhola EFE refere 138 mortos e 61 desaparecidos.

A tempestade resultante da passagem do ciclone tropical Seroja no fim de semana atingiu várias ilhas do arquipélago indonésio, sobretudo as de Lembata e Alor, além do vizinho Timor-Leste, onde já morreram 34 pessoas.

Em Lembata, a chuva torrencial lançou lava solidificada de uma erupção vulcânica sobre uma dúzia de aldeias, matando pelo menos 28 pessoas e deixando 44 desaparecidos, de acordo com a agência indonésia de gestão de desastres.

O distrito de Flores Leste, na ilha de Adonara, foi, no entanto, o que sofreu maiores perdas: foram recuperados 67 corpos e seis pessoas estão desaparecidas. Os deslizamentos de terras apanharam as pessoas a dormir na manhã de domingo. Alguns foram arrastados por inundações depois das chuvas durante a noite.

As equipas de resgate trabalham a contrarrelógio para tentar encontrar os desaparecidos. Centenas de polícias, soldados e moradores têm escavado por entre os escombros com pás, enxadas e as próprias mãos à procura de soterrados.

Além disso, quase uma dezena de helicópteros foram mobilizados para dar ajuda e distribuir alimentos e outros produtos essenciais nas áreas mais remotas e de difícil acesso, segundo a mesma agência.

Centenas de casas e outros edifícios foram varridos pelas cheias, principalmente nas ilhas de Lembata e Alor, e existem várias estradas destruídas, enquanto outras estão cortadas por montanhas de lama e árvores caídas.

Os cerca de 8.000 desalojados foram distribuídos por vários centros e campos montados pelas autoridades.

A agência meteorológica indonésia avisou hoje que as chuvas fortes vão continuar até sexta-feira em várias zonas do arquipélago. A partir desse dia, a tempestade deverá deslocar-se para sul, em direção à Austrália.

A Indonésia sofreu 1.030 desastres naturais em 2021, incluindo terramotos, inundações, deslizamentos de terra, incêndios e tornados, que causaram 282 mortes até agora, sem contar com as inundações mais recentes.