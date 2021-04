Floyd Mayweather regressa aos ringues para defrontar 'youtuber' Logan Paul

O antigo pugilista Floyd Mayweather e a 'estrela' do Youtube Logan Paul vão defrontar-se num combate de boxe em 06 de junho, na Florida, Estados Unidos, anunciaram ambos na terça-feira, através das redes sociais.

O combate vai decorrer no Hard Rock Stadium, em Miami, recinto que tem capacidade para 65 mil pessoas, mas que deverá ter presença limitada de público, devido às restrições impostas pela pandemia da covid-19 no país.

O evento estava originalmente agendado para 20 de fevereiro deste ano, mas acabou por ser adiado devido a falta de condições por causa do novo coronavírus.

A última luta profissional do norte-americano Floyd Mayweather foi em 2017, tendo vencido o irlandês Connor Mcgregor, das artes marciais mistas.

O 'boxeur' de 44 anos vai ter pela frente Logan Paul, de 26 anos, figura conhecida do Youtube, que em 2018 decidiu entrar no mundo do boxe, embora apenas tenha efetuado uma luta, em 2019, perante outro 'youtuber', KSI, em que acabou derrotado.

Não foram revelados os detalhes do combate, incluindo o número de 'rounds' que serão disputados.