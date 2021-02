Nazaré autoriza prática de 'surf' a título individual nas praias do concelho

A prática de 'surf' nas praias da Nazaré, no distrito de Leiria, vai voltar a ser permitida, a título individual, anunciou hoje a Câmara Municipal, através de um despacho assinado pelo presidente, Walter Chicharro.

Em comunicado, o município realça que este regime de exceção não isenta os praticantes "do cumprimento escrupuloso das determinações da DGS [Direção-Geral da Saúde] e demais legislação em vigor, assim como dos Regulamentos da Federação Portuguesa de Surf", realçando que se destina apenas a praticantes "a título individual".

A autarquia salienta que esta decisão surge na sequência da renovação do estado de emergência, anunciado em 25 de fevereiro, e depois de ter aplicado "uma série de medidas em diferentes áreas de intervenção, seguindo todas as decisões do Conselho de Ministros e garantindo que as medidas são aplicadas e fiscalizadas ao nível local".

"A Nazaré tem conseguido baixar sustentadamente o número de novos casos de infetados pela covid-19. Uma situação, felizmente, muito diferente daquela verificada há apenas quatro semanas, em que foram vividos tempos difíceis com um número elevado de casos", pode ler-se também no despacho.

Em 19 de fevereiro, a Câmara Municipal de Oeiras, no distrito de Lisboa, anunciou a mesma medida, realçando, contudo, que o acesso ao passeio marítimo e às praias continuará interdito para as restantes atividades.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.518.080 mortos no mundo, resultantes de mais de 113,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.276 pessoas dos 803.844 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.