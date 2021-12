Produtos de supermercado sustentam crescimento das vendas na Black Friday

Os produtos de supermercado, como cosméticos, alimentação para bebés, alimentação para animais e suplementos alimentares foram os que mais sustentaram o crescimento das vendas na Black Friday deste ano, revelou ontem a plataforma KuantoKusta.

Ainda que os eletrodomésticos e a informática, com 26,1% e 17,6%, respetivamente, "continuem a liderar o 'top' dos produtos mais procurados pelos portugueses", explica a KuantoKusta em comunicado, os produtos de compra recorrente representam 15%.

No contexto da Black Friday e com as lojas de rua abertas com menos restrições, quando era expectável um recuo do comércio eletrónico face ao ano anterior, a KuantoKusta realça que aumentou em 30% a faturação gerada para as lojas face a novembro do ano passado, lê-se no comunicado.