Jackpot de 143 milhões no próximo sorteio do Euromilhões

Depois de nenhum apostador acertar na chave do último sorteio do Euromilhões há Jackpot de 143 milhões de euros na próxima terça-feira.

Os números vencedores do último concurso (097/2021) teriam de acertar no 21, 22, 29, 32, 46 e nas estrelas 9 e 10. Quanto ao código sorteado no sorteio nº 049/2021 do M1lhão é a seguinte: CBC 39148. Em jogo esteve um prémio máximo de 130 milhões de euros.

Resultados do sorteio Nº 097/2021 efectuado esta sexta-feira, 3 de Dezembro de 2021. , Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Apesar da ausência de um novo excêntrico houve quem ficasse mais rico. De acordo com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, seis apostadores arrecadaram o segundo prémio (197 mil euros) e outros nove o terceiro no valor de 30 mil euros. Já em Portugal foram atribuídos 1.915 euros a três apostadores (4.º Prémio).

Os prémios de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.