Ordem dos Economistas elege hoje novo bastonário

A Ordem dos Economistas vai eleger hoje o seu novo bastonário, que sucederá a Rui Leão Martinho, no cargo desde 2010, estando na corrida à liderança o ex-presidente da AICEP Pedro Reis e o ex-ministro António Mendonça.

As eleições para o quadriénio 2022-2025 decorrem em formato presencial nas várias delegações regionais da ordem, bem como por via eletrónica, entre as 09:00 e as 19:00.

"Só serão aceites os votos por correspondência que tenham sido recebidos na Mesa Eleitoral até às 19:00" de hoje, refere ainda a convocatória eleitoral.

Na corrida à liderança estão duas listas, uma (A) encabeçada por Pedro Reis, e outra (B) por António Mendonça.

Pedro Reis foi presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), entre 2011 e 2014, e está atualmente no BCP.

Já António Mendonça é docente universitário no ISEG e foi ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações entre 2009 e 2011, no governo de José Sócrates (PS).

A lista A conta com o apoio do atual bastonário, Rui Leão Martinho, que ocupa o cargo desde 2010, tendo sido reeleito em 2014 e 2017.

No sufrágio de hoje serão também eleitos os Órgãos das Delegações Regionais do Norte, do Centro e Alentejo, do Algarve, da Madeira e dos Açores.