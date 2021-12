Reino Unido chega acordo com UE e Noruega sobre quotas de pesca para 2022

O Governo britânico anunciou hoje que chegou a um acordo com a União Europeia (UE) e a Noruega sobre as quotas de pesca durante o ano de 2022 para seis espécies do Mar do Norte.

Como Estado costeiro independente desde que abandonou a União Europeia, o Reino Unido negociou níveis de capturas que garantem à indústria britânica um valor de cerca de 222 milhões de euros, indica o Ministério do Ambiente, Alimentos e Assuntos Rurais, em comunicado

A secretária de Estado das Pescas do Reino Unido, Victoria Prentis, disse que o seu Governo tem defendido um acordo "com base nos melhores dados científicos disponíveis" para garantir que "os stocks (de pescado) sejam protegidos no interesse da indústria e de uma vida marinha saudável e viável".

Paralelamente a estas negociações sobre os níveis de captura, Londres tem uma disputa com Paris sobre as licenças de pesca da frota francesa em águas britânicas.

O Reino Unido e dependências da Coroa Britânica como a ilha de Jersey, no Canal da Mancha, negaram autorizações a alguns navios franceses que não conseguiram provar que já operavam naquela área antes do Brexit, o que aumentou as tensões diplomática entre os dois países.