APImprensa congratula-se com Nobel da Paz para dois jornalistas

A Associação Portuguesa de Imprensa felicita a distinção de dois jornalistas com o prémio Nobel da Paz 2021.

Em nota enviada à comunicação social, a APImprensa destaca as palavras proferidas pela presidente Comité Nobel Norueguês, Berit Reiss-Andersen, quando anunciou o nome dos jornalistas Maria Ressa, das Filipinas, e Dmitry Muratov, da Rússia.

"Não existe democracia sem liberdade de expressão", vincou Berit Reiss-Andersen.

A Associação Portuguesa de Imprensa recorda que "foi com muita honra que recebeu Maria Ressa no 70.º Congresso Mundial da WAN-IFRA, no Estoril, co-organizado por esta Associação, e onde a jornalista das Filipinas ganhou o prémio Golden Pen of Freedom".

Na ocasião Ressa disse: “O meu coração parte-se quando olho para o que os nossos jovens repórteres têm de viver - e a coragem que demonstram diante da força bruta e da impunidade... o respeito que continuam a mostrar às autoridades, os pesadelos com os quais lutam à noite, a missão que vive dentro eles”.