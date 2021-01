Cerca de 20 profissionais de saúde estão em isolamento na Madeira

Neste momento, são cerca de 20 profissionais de saúde que estão em confinamento, "porque testaram positivo ou foram considerados contactos de alto risco".

Na sequência da visita à nova unidade de internamento Covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça, Pedro Ramos sublinhou, por outro lado, que "é preciso ver que todos aqueles casos que ocorrem, agora com menos frequência, deve-se ao facto destes profissionais terem medidas de protecção adequadas para poderem continuar a tratar as pessoas covid e não covid".

Já sobre a mobilidade destes profissionais, o governante reforçou que já não é possível repetir o que se sucedeu em Março, quando se decidiu "proteger os grupos vulneráveis, nomeadamente, os profissionais de saúde".

"A mobilidade que reduzimos a zero naquela altura, actualmente é um pouco impossível, até pela forma como o confinamento está feito. Não estamos em confinamento total, estamos num confinamento parcial. Temos outra capacidade para identificar, testar e isolar (...) Estamos num período diferente", explicou.