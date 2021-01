O novo ano chega com novas oportunidades. Agarre a sua!

Só até 30/01 aproveite preços incríveis em viaturas usadas como novas no nosso concessionário C. Santos VP, no Caminho do Poço Barral, 39, 9000-155 Funchal.

Estas são apenas algumas das ofertas que temos para si!

Marca: Peugeot

Modelo: 308 SW Style 1.6 HDI

Potência: 100 cv

Ano: 2017

Kms: 72.000

Equipamento: sensores de estacionamento, jantes em liga leve, ar condicionado automático, computador de bordo, portal de telemóvel, sensores de luz e chuva, GPS.

Preço: 13.000€

Marca: Mitsubishi

Modelo: Outlander 2.2Di-D 7lug

Potência: 150cv

Ano: 2018

Kms: 24.500

Extras: pintura metalizada, jantes em liga leve, faróis xénon, teto de abrir, radio touch, ar condicionado, câmara traseira, estofos em pele, retrovisores rebatíveis.

Preço: 27.500€

Marca: smart

Modelo: fortwo Passion

Potência: 90 cv

Ano: 2018

Kms: 11.500

Extras: jantes em liga leve, ar condicionado automático, computador de bordo, portal de telemóvel, ecrã touch a cores, navegação, caixa automática.

Preço: 13.250€

Contacte-nos para saber mais e conhecer todas as oportunidades que fazem parte desta campanha exclusiva através da nossa linha directa 808 910 800 ou do e-mail: [email protected] e não deixe de visitar o nosso site para ficar a par das novidades.

Mais se informa que de acordo com as novas regras de confinamento, encerramos às 18h. Continuamos abertos para o receber com toda a segurança nas nossas instalações.

C. Santos VP

Morada: Caminho do Poço Barral, 39

9000-155 Funchal