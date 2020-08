Augusta Aguiar garante que respostas sociais continuam a ser prioridade

Na , a secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, marcou hoje presença na cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da Casa do Povo do Monte e deixou à população e à recém-empossada equipa o compromisso de "tudo fazer" para continuar "a reforçar as respostas sociais para todos, desde os mais jovens aos mais idosos".

A governante destacou que, devido às circunstâncias que vivemos, provocadas pela pandemia, o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, tem vindo a lançar medidas específicas de apoio aos cidadãos, envolvendo vários parceiros, nomeadamente as Casas do Povo, "num verdadeiro e necessário trabalho em rede.

Referiu que o Fundo de Apoio Regional a Organizações Locais (FAROL) será mais uma ajuda essencial para as famílias, assim como o Fundo de Emergência para Apoio Social (FEAS). Na sua intervenção, destacou, também, outras medidas que o Governo Regional tem vindo a criar, tendo sempre como foco o apoio aos cidadãos e empresas.