PS defende celeridade e cobertura do Banco do Fomento na Região

Carlos Pereira, deputado do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República, congratula-se com o facto de a Comissão Europeia ter autorizado Portugal a avançar com o Banco do Fomento, iniciativa que pretende promover a economia portuguesa e cujo capital irá suprir falhas no mercado de financiamento a empresas e projectos inovadores.

Carlos Pereira considera que cabe agora ao Governo “acelerar a sua implementação e salvaguardar a cobertura territorial”, apontando a importância de abranger a Região Autónoma da Madeira. “Sem essa cobertura, seja nas Regiões Autónomas, seja no interior do país, o alcance deste importante instrumento está comprometido”, diz o parlamentar socialista, destacando o facto de “finalmente” haver um Governo que “compreende que a aplicação de políticas públicas com meios públicos através da rede privada de bancos é um erro estratégico óbvio”, até porque “a crise sanitária demonstrou isso de forma clara”.