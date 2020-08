Albuquerque anuncia mais um laboratório em Lisboa para realização de testes à covid-19

Miguel Albuquerque anunciou há instantes, em Câmara de Lobos, um novo protocolo com outro laboratório - Lumilabo - análises à covid, o segundo, que aumenta a capacidade em mais 250 testes por dia através de 13 postos de recolha aos já existentes. O governante adiantou que o CEDOC já efectuou 3562 testes.

À parte desta declaração o chefe do Executivo madeirense não disfarçou a sua preocupação quanto ao número de testes positivos ou suspeitos que serão anunciados no balanço diário, feito pela equipa do IASAÚDE, mas “serão muitos”.