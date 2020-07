Liga inglesa de futebol 2020/21 arranca a 12 de Setembro

A edição 2020/21 do campeonato inglês de futebol vai iniciar-se em 12 de setembro e tem final agendado para 23 de maio de 2021, anunciou hoje a Premier League, em comunicado divulgado no site oficial.

De acordo com aquele organismo, a definição do calendário da próxima temporada foi decidida durante uma reunião que envolveu os clubes que integram o escalão de 'elite' do futebol inglês.

A Premier League vai, assim, iniciar-se um mês depois do que é habitual, tendo em conta que a presente edição da prova foi prolongada, devido à pandemia de covid-19.

A competição, que foi interrompida em março e acabou por ser retomada em 19 de junho, termina este domingo, com a realização de todos os jogos da 38.ª e última jornada, sendo que o Liverpool, treinado pelo alemão Jurgen Klopp, já assegurou a conquista do título há algumas semanas.

Os 'reds', que não venciam a prova desde 1990, então sob o comando do escocês Kenny Dalglish, receberam o troféu de campeão na última quarta-feira, logo depois do triunfo por 5-3 sobre o Chelsea, em Anfield Road.