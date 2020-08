Hoje não há "desprezo pela opinião dos outros"

Na intervenção na sessão solene do Dia do Concelho do Funchal, Egídio Fernandes, da coligação Confiança, criticou uma antiga "máxima do desprezo pela opinião dos outros", de que é exemplo o chumbo do orçamento municipal, e disse que hoje a "autarquia não é cega, nem é surda", sendo disso exemplo o espaço dado a todos os partidos.

O deputado municipal garantiu que o Funchal é agora uma cidade cosmopolita, que respeita os seus valores e faz questão de auscultar as suas populações, em tudo aquilo que visa as propostas sociais ou económicas. Há uma aposta na requalificação urbana, no mobiliário urbano e acessos pedonais... há uma aposta nas zonas altas e nas periferias. "Estamos preparados para responder às adversidades que nos surgem".