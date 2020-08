Machico entrega kits de protecção às instituições culturais e desportivas do concelho

A Câmara Municipal de Machico, no âmbito das medidas de protecção contra a pandemia covid-19, entregou esta quinta-feira, dia 20 de Agosto, kits de protecção às instituições culturais e desportivas do concelho

Foram entregues 27 kits, sendo que as entidades culturais receberam luvas, desinfectantes de mãos e máscaras e as associações desportivas foram presenteadas com desinfectantes de superfícies, máscaras, luvas e termómetros.

Até ao momento, a autarquia de Machico já entregou kits semelhantes aos comerciantes do município, aos cabeleireiros, barbeiros e esteticistas, bem como aos taxistas.

A atribuição decorreu no Museu da Baleia da Madeira, no Caniçal, e contou com a presença do vice-presidente, Nuno Moreira, e com o vereador, Alexandre Marques, que junto das instituições presentes procurou entender quais são as suas principais preocupações em tempos de pandemia.