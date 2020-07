Faça férias seguras

Está à procura do que fazer numa altura em que o mundo está inseguro?

Podemos sugerir as Ilhas Canárias. Trata-se de um dos principais destinos turísticos dos europeus e que neste momento é seguro!

As Canárias estão localizadas ao lado da África, perto do Saara e de Marrocos. As ilhas são uma das comunidades autónomas da Espanha, sendo o espanhol a língua oficial. O arquipélago é formado por 7 ilhas principais: El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria e Lanzarote.

É bom saber que as ilhas “La Palma” e “Tenerife”, juntas, formam a província de Santa Cruz de Tenerife, enquanto as ilhas “Gran Canaria” e “Lanzarote” formam a província de Las Palmas.

A 1h30 de voo direto desde o Funchal

