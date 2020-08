Presidente do Flamengo diz que Jesus se quer reformar no Benfica

O presidente dos brasileiros do Flamengo, Rodolfo Landim, afirmou hoje que o técnico Jorge Jesus pretende reformar-se no Benfica, explicando que não esperava a saída do treinador português.

"Na verdade, não tinha a expectativa que o Jesus fosse sair. Ele disse-me no jantar de despedida que o seu sonho era reformar-se na Benfica, que não foi o clube que o lançou, mas foi o clube em que ele se envolveu mais e ficou famoso", disse Landim, em entrevista à ESPN.

O presidente do Flamengo acrescentou que Jorge Jesus tem uma "relação emotiva forte" com o Benfica e com o presidente Luís Filipe Vieira.

"O contrato que lhe ofereceram permite que ele chegue aos 70 anos a treinar o Benfica, que é a idade que ele tinha planeado para se reformar, e ele quer reformar-se no Benfica", acrescentou.

O espanhol Domènec Torrent, adjunto de Pep Guardiola por mais de uma década, é o novo treinador do Flamengo, substituindo no cargo o português Jorge Jesus, anunciou o clube campeão brasileiro de futebol.

Em comunicado emitido no site oficial na sexta-feira, o emblema do Rio de Janeiro revelou que o técnico, de 58 anos, assinou contrato por época e meia, até dezembro de 2021.

Domènec Torrent chega ao clube para render o português Jorge Jesus, que na semana passada foi confirmado como novo técnico do Benfica, após pouco mais de um ano no clube carioca, ao serviço do qual conquistou seis troféus, incluindo a Taça Libertadores e o campeonato brasileiro.