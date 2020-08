Manchester United cede jovem holandês Tahith Chong ao Werder Bremen

O futebolista holandês Tahith Chong vai representar os alemães do Werder Bremen na temporada 2020/21, por empréstimo do Manchester United, anunciaram hoje os dois clubes.

O avançado, de 20 anos, que em março renovou até 2022 com a equipa inglesa, em que atuam os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, apenas foi opção por 12 ocasiões na última temporada.

"Em primeiro lugar, estou muito feliz por estar aqui e estou muito ansioso para a preparação com a equipa. A mudança é uma oportunidade muito boa para eu me desenvolver. Estou ansioso para a nova temporada", confessou o avançado, que hoje realizou o primeiro treino com o plantel, citado pela página oficial do Werder Bremen na Internet.