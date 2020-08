Ronaldo mostra dotes no mergulho subaquático

De férias a bordo do seu iate de luxo, Cristiano Ronaldo continua a partilhar com os fãs alguns momentos vividos nestes dias de descanso. Desta vez, um mergulho subaquático fez as delícias dos seus seguidores. No vídeo partilhado na sua conta de Instagram, é possível ver não só o corpo atlético do jogador madeirense, mas também a forma eficaz como sustém a respiração enquanto mergulha a uma certa profundidade.

“Hoje acordei e me perguntei: o que está a acontecer no mar?! Me chame de Neptuno”, escreveu CR7 na sua conta de Instagram, numa clara alusão ao Deus romano do mar.